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Ляказетт отказал Интеру и может оказаться в Испании

10:00 41 Читати українською
Ляказетт отказал Интеру и может оказаться в Испании
Александр Ляказетт / AFP

Нападающий лондонского Арсенала Александр Ляказетт не оценил предложение попробовать свои силы в чемпионате Италии. Интерес к нему проявляет миланский Интер.

"Нерадзурри" предложили переход, но получили отказ от форварда. Об этом сообщает Goal.

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Интер продолжает поиски усиления атакующей линии на фоне саги с переходом в Барселону своего нападающего Лаутаро Мартинеса. После неудач с подписанием Дриса Мертенса и Оливье Жиру тренерский штаб миланцев обратил внимание на Ляказетта.

Но 29-летний француз якобы не имеет энтузиазма относительно переезда в Серию А. Теперь он может стать частью обмена с мадридским Атлетико. Арсенал давно нацелен на подписание Томы Лемара.

В нынешнем сезоне Александр Ляказетт провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей.

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