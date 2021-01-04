Скандальный форвард Диего Коста получил еще один вариант с возвращением на Туманный Альбион.

Опытный нападающий заинтересовал Вулверхэмптон, сообщает Onda Cero.

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Наставник "волков" Нуну Эшпириту Санту уверен, что Диего Коста станет идеальной заменой Раулю Хименесу. Последний вылетел на неопределенный срок из-за ужасной травмы головы. Тем временем экс-форвард сборной Испании ищет варианты продолжения карьеры за пределами Пиренеев. Помочь переезду Косты на Молинью может суперагент Жорже Мендеш. Он не только занимается комплектацией Вулвз, но и представляет интересы известного скандалиста.

В нынешнем сезоне Диего Коста успел сыграть 7 матчей в Ла Лиге, в которых забил 2 мяча. Уроженец бразильского Лагарто в 2014-2018 гг. защищал цвета лондонского Челси (89 поединков, 52 гола в АПЛ), а до недавнего времени главным претендентом на него считался другой местный гранд – Арсенал.

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