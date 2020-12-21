"Спасибо за всю любовь, которую вы мне присылаете. Мы движемся вперед, и я прилагаю все усилия для восстановления, чтобы снова сыграть как можно быстрее", – цитирует Хименеса Analistas.

Хименес получил перелом черепа в ужасном столкновении с Давидом Луисом

В матче 10-го тура против Арсенала мексиканец сломал череп в столкновении с Давидом Луисом. Тогда форварда вынесли на носилках в кислородной маске. Позже он был прооперирован в Лондоне. О сроках возвращении нападающего на поле пока информации нет.

В нынешнем сезоне Хименес успел провести 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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