Скандальний форвард Дієго Коста отримав ще один варіант із поверненням на Туманний Альбіон.

Досвідчений нападник зацікавив Вулверхемптон, повідомляє Onda Cero.

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Керманич "вовків" Нуну Ешпіріту Санту впевнений, що Дієго Коста стане ідеальною заміною Раулю Хіменесу. Останній вилетів на невизначений термін через жахливу травму голови. Натомість екс-форвард збірної Іспанії шукає варіанти продовження кар'єри за межами Піренеїв. Посприяти переїзду Кости на Молінью може суперагент Жорже Мендеш. Він не тільки займається комплектацією Вулвз, а й представляє інтереси відомого скандаліста.

У нинішньому сезоні Дієго Коста встиг зіграти 7 матчів у Ла Лізі, в яких забив 2 м'ячі. Уродженець бразильського Лагарто в 2014-2018 рр. захищав кольори лондонського Челсі (89 поєдинків, 52 голи в АПЛ), а донедавна головним претендентом на нього вважався інший місцевий гранд – Арсенал.

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