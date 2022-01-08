Диего Коста досрочно расторг контракт с Атлетико Минейро и уже получил первые предложения
Опытный форвард Диего Коста останется без клуба во время зимнего трансферного окна.
33-летний испанец и бразильский гранд договорились о досрочном прекращении сотрудничества по обоюдному согласию, сообщает Globo.
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Контракт Диего с Атлетико Минейро был рассчитан до конца 2022 года. Теперь он стал свободным агентом и ищет новый коллектив. На Косту уже выходил Коринтианс, готовый его подписать. Также в услугах игрока заинтересованы клубы из Европы.
Напомним, Диего Коста успел стать легендой мадридского Атлетико. В Бразилию форвард перебрался в августе 2021 года, провел там 19 матчей и стал чемпионом Серии А.
Атлетико Минейро стал чемпионом Бразилии – в составе команды выступают Халк, Диего Коста и экс-хавбек Динамо.