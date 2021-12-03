"Петушки" в эффектном стиле одолели Баию, отыгравшись с 0:2 до 3:2. За два тура до финиша подопечные Куки стали недостижимыми для преследователей.

Дентиньо нашел новый клуб после ухода из Шахтера – неожиданная "измена" от бразильца

В составе Атлетико Минейро есть несколько интересных игроков. В атаке выступают два ветерана – 35-летний Халк и 33-летний Диего Коста. Именно экс-форвард Зенита начал камбек ударом с пенальти, а его младший напарник пропускал матч из-за повреждения. В полузащите полный поединок отыграл Че Че. В свое время бразилец сильно разочаровал фанатов Динамо, но на родине снова выступает успешно.

Для Атлетико Минейро это второй титул чемпиона Бразилии после дебютного успеха в 1971 году.

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