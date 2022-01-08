Досвідчений форвард Дієго Коста залишиться без клубу під час зимового трансферного вікна.

33-річний іспанець та бразильський гранд домовились про дострокове припинення співпраці за обопільною згодою, повідомляє Globo.

Дієго Коста може повернутись у Ла Лігу – легендою цікавляться одразу 2 клуби

Контракт Дієго з Атлетіко Мінейро був розрахований до кінця 2022 року. Та тепер він став вільним агентом і шукає новий колектив. На Косту вже виходив Корінтіанс, який готовий його підписати. Також у послугах гравця зацікавлені клуби з Європи.

Нагадаємо, Дієго Коста встиг стати легендою мадридського Атлетіко. У Бразилію форвард перебрався в серпні 2021-го, провів там 19 матчів і став чемпіоном Серії А.

Атлетіко Мінейро став чемпіоном Бразилії – у складі команди виступають Халк, Дієго Коста і екс-хавбек Динамо