Дієго Коста достроково розірвав контракт з Атлетіко Мінейро і вже отримав перші пропозиції
Досвідчений форвард Дієго Коста залишиться без клубу під час зимового трансферного вікна.
33-річний іспанець та бразильський гранд домовились про дострокове припинення співпраці за обопільною згодою, повідомляє Globo.
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Контракт Дієго з Атлетіко Мінейро був розрахований до кінця 2022 року. Та тепер він став вільним агентом і шукає новий колектив. На Косту вже виходив Корінтіанс, який готовий його підписати. Також у послугах гравця зацікавлені клуби з Європи.
Нагадаємо, Дієго Коста встиг стати легендою мадридського Атлетіко. У Бразилію форвард перебрався в серпні 2021-го, провів там 19 матчів і став чемпіоном Серії А.
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