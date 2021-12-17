Диего Коста может вернуться в Ла Лигу – легендой интересуются сразу 2 клуба
23:11 - Читати українською
Скандальный форвард Диего Коста имеет шанс вернуться на родину.
Кадис и Эльче попытаются подписать Диего Косту уже в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.
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33-летний нападающий сейчас защищает цвета бразильского Атлетико Минейро, с которым связан контрактом до декабря 2022-го. В Испании Диего известен своими выступлениями за мадридский Атлетико, а также форвард несколько лет провел в Челси.
В чемпионате Бразилии Коста успел провести 15 матчей, в которых отличился 4-мя голами.
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