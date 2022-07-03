Дибала заинтересовал четыре клуба Серии А – новичок составит конкуренцию трем грандам
3 июля 18:38 - Читати українською
У экс-форварда Ювентуса Пауло Дыбала есть несколько вариантов продолжения карьеры в итальянском первенстве.
Дибала попал в сферу интересов Милана, Интера, Наполи и новичка Серии А – Монцы, сообщает Corriere dello Sera.
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Клубам нужно договариваться только с игроком, поскольку его контракт с Ювентусом закончился 30 июня 2022 года.
Напомним, Дибала перебрался в Турин в 2015 году. С тех пор аргентинец сыграл в 293 матчах за "Старую синьору", отличившись 115 голами и 48 ассистами.
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