Дибала зацікавив чотири клуби Серії А – новачок складе конкуренцію трьом грандам
3 липня 18:38 - Читать на русском
Екс-форвард Ювентуса Пауло Дибала має кілька варіантів продовження кар'єри в італійській першості.
Дибала потрапив до сфери інтересів Мілана, Інтера, Наполі та новачка Серії А – Монци, повідомляє Corriere dello Sera.
Яремчука сватають на місце Дибали в Ювентусі – українця нагородили зливою компліментів
Клубам потрібно домовлятись лише з гравцем, оскільки його контракт з Ювентусом добіг кінця 30 червня 2022 року.
Нагадаємо, Дибала перебрався в Турин у 2015 році. З того часу аргентинець зіграв у 293 матчах за "Стару синьйору", відзначившись 115 голами та 48 асистами.
Коваленко, дублер Роналду та вчорашні лідери італійських грандів – символічна збірна провалів сезону Серії А
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter