Дибала потрапив до сфери інтересів Мілана, Інтера, Наполі та новачка Серії А – Монци, повідомляє Corriere dello Sera.

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Клубам потрібно домовлятись лише з гравцем, оскільки його контракт з Ювентусом добіг кінця 30 червня 2022 року.

Нагадаємо, Дибала перебрався в Турин у 2015 році. З того часу аргентинець зіграв у 293 матчах за "Стару синьйору", відзначившись 115 голами та 48 асистами.

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