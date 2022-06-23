Ювентус мог бы пригласить нападающего Бенфики на место Пауло Дибалы, предполагает Juve Dipendenza.

Бенфика определилась с судьбой Яремчука после трансфера главной звезды

Найти игрока профиля аргентинца почти невозможно, поэтому туринцам следует полностью реформировать атаку. Издание отмечает трудолюбие и целеустремленность 26-летнего Яремчука, который смог закрепиться в Европе после непростого старта карьеры. Украинец не потеснил Дарвина Нуньеса, но в общей сложности цифры дебютного сезона в Бенфике выглядят достойно – 9 голов и 6 ассистов за 2066 минут на поле.

Яремчука видят идеальным напарником или, по крайней мере, заменой для Душана Влаховича, который должен возглавить атаки Ювентуса в ближайшие годы. Transfermarkt оценивает Романа в 15 млн евро.

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