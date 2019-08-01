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Дибала требует у Манчестер Юнайтед зарплату больше, чем у Погба

11:47 84 Читати українською
Дибала требует у Манчестер Юнайтед зарплату больше, чем у Погба
Пауло Дибала / Фото ФК Ювентус

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала высоко оценивает свои услуги, несмотря на желание туринцев избавиться от аргентинца.

Дибала шокировал своими финансовыми аппетитами руководство Манчестер Юнайтед, сообщает The Sun.

Ювентус сообщил агентам Дибалы, что готов продать его

25-летний аргентинец рассчитывает зарабатывать в лагере "красных дьяволов" не меньше лидера манкунианцев Поля Погба. К слову, зарплата француза оценивается в 380 тысяч евро в неделю.

Такие условия ставят под сомнение возможность трансфера. По информации Corriere dello Sport, ситуацией может воспользоваться Интер, который также заинтересован в услугах Дибалы.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

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