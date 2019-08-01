Дибала вимагає в Манчестер Юнайтед більшу зарплату, ніж у Погба

Нападник Ювентуса Пауло Дибала високо оцінює свої послуги, незважаючи на бажання туринців позбутись аргентинця.

Пауло Дибала шокував своїми фінансовими апетитами керівництво Манчестер Юнайтед, повідомляє The Sun.

Ювентус повідомив агентам Дибали, що готовий продати його

25-річний аргентинець розраховує заробляти у таборі "червоних дияволів" не менше за лідера манкуніанців Поля Погба. До слова, зарплата француза оцінюється у 380 тисяч євро на тиждень.

Такі умови ставлять під сумнів можливість трансферу. За інформацією Corriere dello Sport, ситуацією може скористатись Інтер, який також зацікавлений у послугах Дибали.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років