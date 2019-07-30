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Ювентус сообщил агентам Дибалы, что готов продать его

00:20 23 Читати українською
Ювентус сообщил агентам Дибалы, что готов продать его
Пауло Дибала / Getty Images

Туринский Ювентус готов отпустить хавбека Пауло Дибалу.

Боссы туринского Ювентуса беседовали с представителями аргентинского нападающего Пауло Дибалы, сообщает goal.com.

Ювентус предложит Манчестер Юнайтед обмен звездными форвардами, – Sky Sports

Руководство "старой синьоры" сообщило, что готово продать звездного футболиста, которым интересуются Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.

Ранее сообщалось, что "зебры" стремятся перехватить у Интера нападающего Ромелу Лукаку в обмен именно на Дибалу.

Пауло Дибала – аргентинський діамант, якому слід залишити Ювентус

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Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Ювентуса Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус
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