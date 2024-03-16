Пауло Дибала не может на полную реализовать свой потенциал из-за постоянных проблем со здоровьем.

Чемпион мира выбыл минимум на 10 дней из-за травмы приводящей мышцы, информирует журналист Анжело Маньянте.

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Дибала пропустит завтрашний матч Ромы против Сассуоло и не полетит в расположение сборной Аргентины. "Волки" имеют серьезные проблемы с линией атаки, ведь Ромелу Лукаку также травмирован. Бельгийцу диагностировали воспаление бедра.

Травмы преследуют 30-летнего Дибалу на протяжении всей карьеры, но здоровым аргентинец остается на элитном уровне. В 28 матчах нынешнего сезона он оформил 14 голов и 7 ассистов.

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