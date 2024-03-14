Уроженец Антверпена Свилар выступал за молодёжные сборные Бельгии, но затем сменил футбольное гражданство и стал выступать за сборную Сербии. В составе этой команды Миле успел провести один матч, после чего долгое время не вызывался в национальную команду – вплоть до марта 2024 года. Вратарь Ромы получил вызов на товарищеский матч против сборной России, но отклонил это предложение.

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Как информирует Voetbal International, Свилар пожалел о решении сменить футбольное гражданство. Он вновь хотел бы выступать за сборную Бельгии – тем более, что интерес к голкиперу проявил главный тренер "Красных дьяволов" Доменико Тедеско. Однако ФИФА запретила второй раз менять футбольное гражданство.

"Мы внимательно следили за Свиларом последние несколько месяцев. Однако, очевидно, он не сможет сыграть за нас. Мы проконсультировались с нашим юридическим отделом, и он подтвердил, что Свилар не может снова сменить национальную сборную", – заявил Тедеско.

В течение последних полутора месяцев Свилар выиграл конкуренцию у Руя Патрисиу в Роме, а также отразил три пенальти (два – в послематчевой серии с Фейеноордом в Лиге Европы и один – в матче с Фиорентиной в чемпионате).

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