Пауло Дибала не може на повну реалізувати свій потенціал через постійні проблеми зі здоров'ям.

Чемпіон світу вибув щонайменше на 10 днів через травму привідного м'яза, інформує журналіст Анжело Маньянте.

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Дибала пропустить завтрашній матч Роми проти Сассуоло і не полетить у розташування збірної Аргентини. "Вовки" мають серйозні проблеми з лінією атаки, адже Ромелу Лукаку також травмований. Бельгійцю діагностували запалення стегна.

Травми переслідують 30-річного Дибалу упродовж всієї кар'єри, але здоровим аргентинець залишається на елітному рівні. У 28 матчах нинішнього сезону він оформив 14 голів та 7 асистів.

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