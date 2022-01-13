Дыбала решил не подписывать новый контракт с Ювентусом, сообщает журналист Сесар Луис Мерло. Срок действия текущего соглашения истекает летом этого года.

Дибала определился с целями на свою карьеру

Стороны давно ведут переговоры. Ранее Ювентус предлагал аргентинцу повышение зарплаты до 10 миллионов евро, однако передумал. По информации La Gazzetta dello Sport, клуб хочет оставить зарплату Дибалы на том же уровне (7,3 млн евро в год), или даже снизить ее.

Дибалу возмутила такая позиция Ювентуса, поэтому он решил покинуть Турин и готов рассматривать предложения других клубов. "Бьянконери" мотивируют изменение предложения ухудшением финансового положения клуба. Пауло отличился 9 голами в 19 матчах этого сезона.

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