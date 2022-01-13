Дибала вирішив не підписувати новий контракт з Ювентусом, повідомляє журналіст Сесар Луїс Мерло. Термін дії поточної угоди завершується влітку цього року.

Дибала визначився з цілями на свою кар'єру

Сторони давно ведуть перемовини. Раніше Ювентус пропонував аргентинцю підвищення зарплати до 10 мільйонів євро, однак передумав. За інформацією La Gazzetta dello Sport, клуб хоче залишити зарплату Дибали на тому ж рівні (7,3 млн євро в рік), або навіть зменшити її.

Дибалу обурила така позиція Ювентуса, тому він вирішив покинути Турин і готовий розглядати пропозиції інших клубів. "Б'янконері" мотивують зміну пропозиції погіршенням фінансового становища клубу. Пауло відзначився 9 голами у 19 матчах цього сезону.

Пауло Дибала – новий лідер Ювентуса: як ледь не піти з клубу, але стати топ-зіркою та перевершити досягнення Шевченка