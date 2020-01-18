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Пауло Дибала – новый лидер Ювентуса: как едва не уйти из клуба, но стать топ-звездой и превзойти достижение Шевченко

18 января 15:54 524 Читати українською
Пауло Дибала – новый лидер Ювентуса: как едва не уйти из клуба, но стать топ-звездой и превзойти достижение Шевченко
Пауло Дибала и Криштиану Роналду / ФК Ювентус
Юрий Яковлев Юрий Яковлев

После черной жизненной полосы обязательно наступит белая, главное – не сдаваться. В этом убедился Пауло Дибала, который в сезоне 2019/20 стал настоящим лидером Ювентуса, хотя всего несколько месяцев назад едва не покинул клуб.

Летом 2019 года Пауло Дибала был на грани ухода из Ювентуса. Тоттенхэм, который оказался в шаге от победы в Лиге чемпионов 2018/19, практически согласовал с туринцами трансфер аргентинского форварда. В прессе уже фигурировала даже сумма сделки, которая должна была составить 65 млн фунтов. В конце концов, буквально в последний момент Дибала все же решил остаться в Ювентусе, хотя уже даже успел записать трогательное прощальное видео для болельщиков "Старой синьоры". От подписания Пауло Тоттенхэм отделили каких-то несколько часов.

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Никто бы не удивился, если бы миниатюрный нападающий все же покинул туринский клуб. Переход Криштиану Роналду из Реала летом 2018-го сильно ударил по амбициям аргентинца, который в прошлом сезоне стал получать меньше игровой практики от Массимилиано Аллегри. Претендентов было достаточно – кроме уже указанного Тоттенхэма, на Дибалу претендовали Манчестер Юнайтед и ПСЖ. Сам Роналду якобы советовал своему одноклубнику принять предложение "красных дьяволов", но в итоге Пауло решил бороться за место от солнцем именно в Ювентусе, в который он перешел летом 2015 года из Палермо. Интересно, что одну из решающих ролей в таком решении аргентинского бриллианта сыграл... Гонсало Игуаин. Форвард, который вернулся из аренды в Челси, выразил желание бороться за место в составе Ювентуса, чем мотивировал Дибалу на аналогичный поступок.

Прошло неполных 5 месяцев, в течение которых положение Дибалы в команде изменилось в лучшую сторону. Маурицио Сарри сумел интегрировать аргентинца в свои тактические схемы. Еще на одной из первых пресс-конференций в статусе главного тренера "бьянконери" новый наставник подчеркивал свое восхищение талантом форварда, а позже подкрепил свои слова делом. В сезоне 2019/20 Пауло уже сыграл 25 поединков за Ювентус во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 9 ассистов. Для сравнения – в прошлом сезоне в активе Дибалы 10 забитых мячей и лишь 2 результативные передачи. Как видим, всего за несколько месяцев аргентинец уже превзошел свой прошлогодний показатель. Если травмы обойдут форварда, то тот вполне может замахнуться на лучший сезон в карьере. Пока таковым является кампания 2017/18, в течение которой Пауло отличился 26-ю голами и 7-ю ассистами. Заметим, сейчас именно Дибала является самым результативным игроком сезона в составе Юве по системе "гол+пас" (20 очков против 19-ти у Роналду, который забил 16 мячей и добавил к ним 3 голевые передачи).

В каждом матче Дибала получает одну из самых высоких оценок от статистических порталов, а в конце 2019 года вошел в историю итальянского футбола. Ювентус проиграл Лацио Суперкубок Италии, но та игра стала знаковой для аргентинца. Он забил свой 4-й гол в финальном матче турнира, обойдя по этому показателю сразу нескольких футболистов, среди которых – наш Андрей Шевченко. Действующий наставник сборной Украины, как и Самюэль Это'О, Алессандро Дель Пьеро и Карлос Тевес, остановились на отметке в 3 мяча.

Дибала стал увереннее в себе – почти вдвое чаще бьет по воротам сравнению с прошлым сезоном, чаще и успешнее идет в дриблинг. Безусловно, повлияло доверие тренера, ведь Сарри не скрывает удовлетворения игрой нападающего, который, в свою очередь благодарит результативными действиями. Голы Дибалы позволили Ювентусу победить, в частности, в важных матчах с Атлетико, Миланом и Интером, не говоря уже о других поединках. Самое главное – на его лице вновь появилась улыбка.

Последний матч Кубка Италии против Удинезе стал бенефисом аргентинца. Он забил дважды и отдал голевой пас на Гонсало Игуаина в эпизоде ​​с первым взятием ворот, которое стало украшением поединка. Только посмотрите на эту впечатляющую взаимодействие двух аргентинцев, которые зачастую вынуждены конкурировать за место в старте. Это точно реальный матч, а не какая-то компьютерная игра?

Маурицио Сарри после игры был очень доволен увиденным, но отметил, что этот гол – заслуга команды, а не тренера. По его словам, в Ювентусе собраны великие футболисты, которые могут сделать чемпионом любую команду. Отдельно Сарри выделил и Дибалу, которому предсказывает большую карьеру.

Безусловно, Дибала и Игуаин создали удивительной красоты гол. Увидеть нечто подобное стоило денег, заплаченных за билет на игру. Дибала, Роналду и Игуаин – великие игроки. Они приносили успех каждому тренеру, которому посчастливилось с ними работать. Криштиану – легенда, ведь выиграл 5 "Золотых мячей", однако считаю, что Дибала вполне может ставить перед собой такую же цель. Конечно, он способен войти в историю футбола, главное – не останавливаться в развитии.

Старания Дибалы не остались незамеченными руководством Ювентуса. Как уверяют все ведущие спортивные издания Италии, клуб уже готовит новый контракт для 26-летнего нападающего. В Турине поражены прогрессом аргентинца и планируют сохранить его, подписав новое соглашение до лета 2024 года. Понятно, что не обойдется без повышения зарплаты – действующий контракт, рассчитанный до 30 июня 2022-го, предусматривает 7 млн ​​евро ежегодно, а вот заключение нового соглашения повысит оклад Пауло до 10-ти млн.

Некоторые злые языки подливают масла в огонь, сообщая о готовности Юве включить Дибалу в соглашение по трансферу Поля Погба из Манчестер Юнайтед. Откровенно говоря, такая себе идея. В то время, пока француз открыто валяет дурака и пропустил несколько месяцев из-за травмы, Пауло тянет обновленный Ювентус к очередному Скудетто и сделал серьезный вклад в выход из группы Лиги чемпионов. Именно его дубль под занавес домашнего матча против московского Локомотива позволил туринцам избежать позора и вырвать трудную победу.

Дибалу очень любят фанаты, причем не только Ювентуса. В Палермо, цвета которого форвард защищал с 2012 по 2015 год, до сих пор обожают своего бывшего кумира. И хотя он давно покинул Сицилию и перебрался в холодный Пьемонт, футболки аргентинца до сих пор пользуются большим спросом – игровая форма Палермо с фамилией "Дибала" входит в топ-3 по количеству продаж в городе. Сам Пауло с ностальгией вспоминает период в Палермо, но своими кумирами считает Зидана, Дель Пьеро и Пирло, а в детстве увлекался игрой Хуана Романа Рикельме. Именно в честь Зизу и Андреа он выбрал 21-й номер при переходе в ряды "Старой синьоры".

К слову, сам легендарный "Пинтуриккио" в соцсетях респектовал Пауло после поединка Кубка Италии с Удинезе, в котором Дибала вышел на поле с капитанской повязкой, хотя с первых минут появился и Джанлуиджи Буффон. Крайне правильное решение тренерского штаба и команды – легенды вроде Роналду, Кьеллини или Буффона доигрывают последние годы карьеры. Именно Дибала является одним из тех, на ком может держаться следующее поколение Ювентуса после ухода нынешних лидеров. Сейчас отсутствие Криштиану в некоторых матчах не должно слишком беспокоить поклонников "Старой синьоры", ведь в команде есть другой лидер, к которому вернулась уверенность. Руководство и фанаты Юве должны благодарить Дибалу за то, что тот несколько месяцев назад все же решил остаться. Похоже, в Турине поняли свою ошибку, поэтому новый контракт для аргентинца – лучшая награда.

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