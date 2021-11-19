"Я всегда живу, глядя в будущее и думаю о целях, которых хочу достичь. Быть важным игроком в Ювентусе и расти как личность, как человек.

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У меня еще много целей, которых нужно добиться как со своей командой, так и со сборной страны. Я люблю играть за свою страну. Это заставляет меня чувствовать себя ближе к своей родине, к своим корням. Конечно, я мечтаю выиграть чемпионат мира, также я хотел бы выиграть Лигу чемпионов. Я работаю каждый день, чтобы достичь этих результатов", – цитирует Дибалу Football Italia.

Пока 28-летний Пауло может похвастаться 5 чемпионствами Серии А, а также поднимал по три трофея Кубка и Суперкубка Италии.

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