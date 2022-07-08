Манчестер Юнайтед неожиданно обратил внимание на Пауло Дибалу, рассматривая его как потенциальную замену Криштиану Роналду.

Аргентинец после ухода из Ювентуса находится в статусе свободного агента. Сообщалось, что 28-летний Дибала близок к переходу в Интер, однако после трансфера Ромелу Лукаку сделка близка к срыву. Ситуацией готов воспользоваться Манчестер Юнайтед, планирующий начать переговоры с нападающим в Лондоне.

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Дибала может заменить в Манчестере своего экс-одноклубника Криштиану Роналду, который хочет сменить клуб. Португалец уже якобы имеет предварительную договоренность с мюнхенской Баварией, утверждает в Twitter журналист Марко Контерио – главный редактор TMW.

Соответственно, в Мюнхене Роналду заменит Роберта Левандовски, которого пока не отпускают в Барселону. В случае подписания Криштиану путь для трансфера поляка будет свободен.

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