Дибала може спровокувати ефект доміно за участю Роналду і Лєвандовскі – назріває серія трансферних бомб
Манчестер Юнайтед несподівано звернув увагу на Пауло Дибалу, розглядаючи його як потенційну заміну Кріштіану Роналду.
Аргентинець після відходу з Ювентуса перебуває в статусі вільного агента. Повідомлялося, що 28-річний Дибала близький до переходу в Інтер, проте після трансферу Ромелу Лукаку угода близька до зриву. Ситуацією готовий скористатися Манчестер Юнайтед, який планує розпочати перемовини з нападником у Лондоні.
Манчестер Юнайтед готовий продати Роналду, який не відвідує тренування – Челсі готує пропозицію
Дибала може замінити в Манчестері свого екс-одноклубника Кріштіану Роналду, який хоче змінити клуб. Португалець вже начебто має попередню домовленість із мюнхенською Баварією, стверджує у Twitter журналіст Марко Контеріо – головний редактор TMW.
Відповідно, у Мюнхені Роналду замінить Роберта Лєвандовскі, якого поки що не відпускають у Барселону. У випадку підписання Кріштіану шлях для трансферу поляка буде вільний.
Чверть століття тому Феномен запустив лавину: 10 найдорожчих футболістів у історії, які по черзі били трансферний рекорд