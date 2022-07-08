Манчестер Юнайтед несподівано звернув увагу на Пауло Дибалу, розглядаючи його як потенційну заміну Кріштіану Роналду.

Аргентинець після відходу з Ювентуса перебуває в статусі вільного агента. Повідомлялося, що 28-річний Дибала близький до переходу в Інтер, проте після трансферу Ромелу Лукаку угода близька до зриву. Ситуацією готовий скористатися Манчестер Юнайтед, який планує розпочати перемовини з нападником у Лондоні.

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Дибала може замінити в Манчестері свого екс-одноклубника Кріштіану Роналду, який хоче змінити клуб. Португалець вже начебто має попередню домовленість із мюнхенською Баварією, стверджує у Twitter журналіст Марко Контеріо – головний редактор TMW.

Відповідно, у Мюнхені Роналду замінить Роберта Лєвандовскі, якого поки що не відпускають у Барселону. У випадку підписання Кріштіану шлях для трансферу поляка буде вільний.

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