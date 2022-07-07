Манчестер Юнайтед не хотел отпускать Роналду этим летом, но поведение португальца побуждает "дьяволов" к трансферу. В конце концов, МЮ согласился продать звезду, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Sun.

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Криштиану не явился на третью подряд тренировку и до сих пор не ответил клубу, поедет ли в предсезонный тур по Азии и Австралии. У руководства МЮ нет желания встревать в затяжную трансферную сагу и удерживать форварда против его воли.

Манчестер Юнайтед примет предложение, которое устроит клуб и футболиста. Такое предложение может в скором времени поступить. Как информирует журналист Пит О'Рурк, Челси готовит оффер по Роналду в размере 14 миллионов фунтов.

Год назад Криштиану перешел в Манчестер из Ювентуса за 12 млн. В минувшем сезоне Роналду провел за "красных дьяволов" 38 поединков во всех турнирах, отличившись 24 голами и 3 результативными передачами.

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