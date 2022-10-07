Аргентинец присоединился к Ювентусу всего несколько месяцев назад и уже привлек внимание местных воров. На днях трое грабителей пытались ворваться в дом 34-летнего хавбека, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Ди Мария вместе с Влаховичем арендуют большую виллу, в которую входят два отдельных здания. Семья Анхеля и Душан как раз были рядом, когда преступники пробрались на территорию сада. К счастью, охранники быстро заметили незваных гостей на камерах наблюдения и вызвали полицию. Более того, воров испугали выстрелом в воздух, поэтому они решили бежать. Полицейские прибыли оперативно и даже успели задержать одного нарушителя, но двое других скрылись.

Влахович и Ди Мария узнали об инциденте уже от правоохранителей. Для аргентинца это далеко не первая подобная история. В 2015-м его ограбили во время выступлений за МЮ, а в 2021-м ему даже пришлось экстренно покидать матч ПСЖ, поскольку преступники ворвались в дом, где были его жена и дочь.

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