Аргентинець приєднався до Ювентуса лише кілька місяців тому і вже привернув увагу місцевих злодіїв. Днями троє грабіжників намагалаися вдертися у будинок 34-річного хавбека, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Ді Марія разом з Влаховічем орендують велику віллу, до якої входять дві окремі будівлі. Сім'я Анхеля та Душан якраз були поруч, коли злочинці пробралися на територію саду. На щастя, приватні охоронці швидко помітили непроханих гостей на камерах спостереження та викликали поліцію. Більше того, злодіїв налякали пострілом у повітря, тому вони вирішили тікати. Поліцейські прибули оперативно та навіть встигли затримати одного порушника, але двоє інших зникли.

Влаховіч та Ді Марія дізналися про інцидент вже від правоохоронців. Для аргентинця це далеко не перша така історія. У 2015-му його пограбували під час виступів за МЮ, а в 2021-му йому навіть довелось екстрено покидати матч ПСЖ, оскільки злочинці вдерлися до будинку, де були лише його дружина та донька.

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