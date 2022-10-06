ПСЖ не смог победить Бенфику, а Ювентус справился с Маккаби. Читайте обзор матчей группы D Лиги чемпионов на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 3 тур

Бенфика – ПСЖ – 1:1

Голы: Данило, 41 (аг) – Месси, 22

Ювентус – Маккабі Хайфа – 3:1

Голы: Рабйо, 35, 83, Влахович, 50 – Давид, 75

В Лиссабоне встречались лидеры группы D – ПСЖ приехал в гости к Бенфике. Хозяева мощнее провели первый тайм. Доннарумма дважды спасал Париж после острых ударов Рамуша, а затем чудом потащил выстрел Нереса.

Оборона ПСЖ пестрела дырками, но это не катастрофа, когда у тебя есть Месси, Неймар и Мбаппе. Трио суперзвезд организовали комбинацию в одно касание, которую роскошным ударом в дальний угол завершил Месси.

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Впрочем, ПСЖ до перерыва все же пропустил заслуженный гол. Данило срезал мяч в свои ворота после навеса с правого фланга. Во втором тайме гости включились и заставили Бенфику сесть в оборону.

Неймар преимущественно бил сам (через себя в перекладину), а Месси – создавал моменты для партнеров. Однако дожать "орлов" звездам не удалось. ПСЖ и Бенфика остались лидерами квартета с 7 очками.

В параллельном матче играли аутсайдеры группы. Ювентус должен был обыгрывать Маккаби, какой бы ни был кризис. Началось все с упущенных шансов Влаховича – Куадрадо и Костич выводили его на пустые ворота.

Спасателем туринцев стал Ди Мария. В первом тайме он вырезал удобный ассист на Рабьо, а во втором – вывел Влаховича один на один с голкипером. Здесь уже серб промахнуться не смог.

Анхель продолжал снабжать шикарными передачами. Однако Влахович не Холанд, поэтому реализует только один из трех моментов. Там офсайд, там удар в голкипера. Соперник тем временем обстреливал каркас ворот (3 попадания).

Ювентус провалился и позволил Маккаби сократить отставание. Но затем Ди Мария оформил третий ассист, подав с углового на голову Рабьо. "Бьянконери" набрали 3 очка и приблизились к конкурентам.

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