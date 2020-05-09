"Англія – помийна яма". Дружина Ді Марії з огидою пригадала рік Анхеля в МЮ – фейл клубу спричинив тотальну ненависть

Анхель Ді Марія влітку 2014 року перейшов у Манчестер Юнайтед в статусі зірки Реала. Аргентинець став найдорожчим придбанням в історії "червоних дияволів", але через сезон втік з Олд Траффорд. Тепер він очолює рейтинги найбільших трансферних невдач клубу.

Історія Анхеля Ді Марії в Манчестер Юнайтед – це жах. Для гравця, для його сім'ї, для клубу, для вболівальників. Всі б воліли не згадувати про той період, але дружина аргентинця Хорхеліна Кардосо знову зачепила болючу тему. В інтерв'ю Los Angeles de la Manana вона наговорила багато різких слів.

"Анхель грав за Реал – найкращу команду світу. Все було розкішно: прекрасна погода, фантастична їжа. А потім одного разу він підійшов і сказав: "Є пропозиція від Манчестер Юнайтед, яка покращить фінансову стабільність сім'ї". Ми поварилися через це. Я заявила йому, що нікуди не поїду, а якщо він хоче – хай шурує туди сам. "Та годі. Їдемо разом", – переконував Анхель.

МЮ запропонував багато грошей. Іспанці після цього називали нас найманцями. І вони мали рацію. Якщо ви працюєте в компанії, а конкурент пропонує вам вдвічі більшу зарплату – ви погоджуєтеся на цю пропозицію.

Я не хотіла переїжджати в Манчестер. У той час я дружила з Джанінною Марадоною, яка була одружена з Агуеро. Коли в Анхеля випала пара вихідних у Реалі, ми полетіли до них у гості в Манчестер на 2-3 дні. Там було жахливо. Абсолютно все було жахливо.

Коли ми поверталися звідти, я сказала Анхелю: "Переходь в будь-яку країну, аби тільки не Англія". Ага, вже через рік ми самі поселилися в Англії. І це було невимовно жахливо. Просто помийна яма.

Мені там не сподобалося нічого, нічогісінько. Всі жінки такі худі, манірні, правильні... дивні. Йдеш вулицею і не розумієш – вони збираються тебе вбити, чи що. Одягнені в стилі 90-х, ідеально нафарбовані. А тут я: волосся зібране у хвіст, без макіяжу. Їжа в Англії також огидна", – розійшлася обраниця Анхеля.

У Манчестері відповіли Хорхеліні. Представник мера міста Саша Лорд в коментарі ESPN парирував кожен аргумент:

"Я вболіваю за Манчестер Юнайтед все життя і можу погодитися з пані, що той період був депресивним. Її чоловіка купили за 60 мільйонів фунтів, а через рік продали. Ді Марія став одним з найбільших трансферних провалів клубу.

Що стосується їжі: у нашому місті купа класних ресторанів. Можу лише припустити, що її смакові рецептори зіпсувалися під впливом того, наскільки злою і токсичною вона була. Стосовно одягу наших жінок. Якби вона хоч інколи виходила з орендованого будинку, то побачила б трішки більше.

Їй бракувало культури? Манчестер асоціюється з промисловою революцією, кооперативним рухом, різаниною Пітерлоо, розщепленням атома, Аланом Тюрінгом, залізницею, футболом, музикою і ще багато чим іншим".

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Очевидно, що Хорхеліна цього всього не помічала. Для неї Англія була суцільним негативом. Врятувати ситуацію могли лише успіхи чоловіка на футбольному полі. Однак Ді Марія не подарував позитиву – сезон-2014/15 пройшов для нього десь посередині між погано і жахливо.

Хоча розпочиналося все дуже перспективно. 67-мільйонний новачок забив 2 голи і віддав 2 асисти в 4 перших матчах за Манчестер Юнайтед. Анхель у вересні отримав від клубу дві індивідуальні нагороди – найкращому гравцю місяця та автору найкращого гола.

Далі пішли проблеми... Існує багато чинників, але все можна пояснити одним – Луї ван Галу потрібен був не такий футболіст. "Загалом я був задоволений придбанням Анхеля, бо він креативний гравець, але в моєму списку були інші футболісти. До того ж Ді Марія мав проблеми з англійської футбольною культурою і кліматом", – розповідав нідерландський тренер.

Яскравий приклад бездарного менеджменту Манчестер Юнайтед у перші роки після Фергюсона. Брали те, що блищить, без жодної стратегії та нормального аналізу. Головна провина за трансферний фейл лежить не на гравцю, не на тренері, а на керівництві клубу.

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Анхель завжди був орієнтований на моментальне загострення – дриблінг, ривки на швидкості, подачі, удари при найменшій можливості. А ван Гал будував Манчестер Юнайтед на зовсім інших принципах: величезна кількість поперечних передач, тотальне володіння м'ячем у статиці та вичікування, коли суперник залишить вільну зону. МЮ тоді заколисував своєю грою. Мало кому подобався футбол "Залізного тюльпана", особливо Ді Марії, який там був чужим.

"Я провів у Манчестер Юнайтед далеко не найкращий час в кар'єрі. Точніше – мені не дали змоги провести там найкращий час. Виникли проблеми з тренером. У ПСЖ я знову показав, чого вартий", – обурено згодом заявляв Ді Марія, звинувачуючи свого наставника. Відповідь від ван Гала не змусила себе чекати.

"Ді Марія сказав, що це я винен в його невдалій грі за Манчестер Юнайтед. Але я використовував його на всіх позиціях в атаці. Серйозно, перевірте. На жодній з них він мене не переконав. Він не міг впоратися з постійним пресингом в АПЛ. Це була серйозна проблема", – відповів Луї.

Ваг Гал слушно каже. Він намагався вбудувати Анхеля у свою систему, ставив його на різні позиції. За один сезон аргентинець встиг пограти вінгера на обох флангах, форварда, "десятку" та центрхава. Лише в ролі центрального півзахисника при "ромбі" він виглядав пристойно, хоча й там траплялися провали.

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Ді Марія не розумів, що він робить на полі, вболівальники не розуміли, що він робить у клубі. Травма в листопаді вибила Анхеля з колії, а в січні в його орендований будинок вдерлися грабіжники. Для сім'ї аргентинця це стало останнім ударом ненависної Англії, після якого подружжя вирішило втекти з Манчестера в кінці сезону за будь-яку ціну.

Влітку під гарматний розстріл преси та вболівальників Ді Марія перейшов у ПСЖ. Вже у статусі найгіршого трансферу АПЛ сезону-2014/15. МЮ продав його трішки дешевше, ніж купив, але значно серйознішими були іміджеві втрати для обох сторін. Від теплих слів про "дияволів", які аргентинець говорив на презентації за рік до того ("єдиний клуб, куди можна перейти після Реала"), не залишилося й сліду. Він тікав з Англії не оглядаючись.

Спільна образа досі не пройшла. Минулого року Ді Марія приїхав з ПСЖ на Олд Траффорд в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Його освистував і ображав весь стадіон, в нього летіли різні предмети, навіть пляшка пива. Анхель провів розкішний матч, оформив два асисти та потролив трибуни. Його захейтили ще більше.

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"Ді Марія ненавидить Манчестер Юнайтед. У нього немає жодного хорошого спогаду про клуб. Щоразу, коли їхній матч йде по телевізору, він просить нас перемкнути канал", – розповідає нинішній партнер Анхеля по ПСЖ Марцін Булка.