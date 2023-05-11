"Будущее? Мы разговариваем с руководством клуба. Не хочу много говорить об этом, потому что мы должны быть сконцентрированы на ближайших матчах. Я очень счастлив в Ювентусе и доволен жизнью в Турине.

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Мы обсудим все в конце сезона. Для меня абсолютно ничего не изменится, если мы не попадем в Лигу чемпионов. На мое решение остаться это не повлияет", – цитирует полузащитника Tuttosport.

Напомним, что Анхель Ди Мария перебрался в Ювентус в 2022 году из ПСЖ. Его соглашение завершается летом этого года. В этом сезоне аргентинец сыграл 34 матча во всех турнирах. Он забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

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