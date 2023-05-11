"Майбутнє? Ми розмовляємо з керівництвом клубу. Не хочу багато говорити про це, бо ми маємо сконцентруватися на найближчих матчах. Я дуже щасливий в Ювентусі й задоволений життям в Турині.

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Ми обговоримо все в кінці сезону. Для мене абсолютно нічого не зміниться, якщо ми не потрапимо в Лігу чемпіонів. На моє рішення залишитись це не вплине", – цитує півзахисника Tuttosport.

Нагадаємо, що Анхель Ді Марія перебрався до Ювентуса у 2022 році з ПСЖ. Його угода завершується влітку поточного року. В цьому сезоні аргентинець зіграв 34 матчі у всіх турнірах. Він забив вісім голів та віддав сім результативних передач.

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