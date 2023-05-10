22 мая Ювентус узнает, на сколько очков его окончательно оштрафуют.

В понедельник, 22 мая, состоится новое слушание Федерального апелляционного суда по делу Ювентуса о приросте капитала, на котором туринский клуб получит новый приговор.

Ювентус снова оштрафуют – клуб надеется на -9 очков

Как информирует Gazzetta dello Sport, "Старая синьора" по-прежнему может лишиться 15 очков в турнирной таблице. В то же время источник отмечает, что вероятность такого исхода очень мала. Сообщается, что скорее всего, штраф Ювентуса будет сокращён.

Ранее Gazzetta dello Sport и сайт Tutto Juve отмечали, что, вероятнее всего, с Ювентуса будет снято 9 очков.

Отметим, что 22 мая туринцы сыграют выездной матч 36 тура Серии А с Эмполи.

Ювентус обыграл Аталанту благодаря голу дебютанта – туринцы поднялись на 2 место, сделав заявку на ЛЧ