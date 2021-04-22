Четвертый гол парижан стал настоящим украшением поединка и всего игрового дня.

Екс-голкіпер Реала осоромився незграбним "фінтом" – суперник легко скористався подарунком

Анхель Ди Мария ворвался в штрафную соперника и без лишних проблем убрал защитника Анже. Аргентинец сам мог завершать момент, однако решил поделиться мячом с Икарди. Нападающий не имел права испортить эффектный пас рабоной, которая давно является визитной карточкой Ди Марии.

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Добавим, что Икарди в отчетной встрече оформил дубль, также забивали Неймар и Мансо в собственные ворота.

Заметим, ПСЖ продолжает борьбу за чемпионство в Лиге 1 и Кубок Франции, а также сыграет в полуфинале Лиги чемпионов. Уже на следующей неделе парижане примут Манчестер Сити – игра запланирована на 28 апреля.

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