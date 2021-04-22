Четвертий гол парижан став справжньою окрасою поєдинку і всього ігрового дня.

Екс-голкіпер Реала осоромився незграбним "фінтом" – суперник легко скористався подарунком

Анхель Ді Марія увірвався до карного майданчика суперника і без зайвих проблем прибрав захисника Анже. Аргентинець сам міг завершувати момент, однак вирішив поділитися м'ячем з Мауро Ікарді. Нападник не мав права зіпсувати ефектний пас рабоною, яка давно є візитівкою Ді Марії.

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Додамо, що Ікарді у звітній зустрічі оформив дубль, також забивали Неймар і Мансо у власні ворота.

Зауважимо, ПСЖ продовжує боротьбу за чемпіонство в Лізі 1 та Кубок Франції, а також зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів. Вже наступного тижня парижани приймуть Манчестер Сіті – гра запланована на 28 квітня.

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