Екс-голкіпер Реала осоромився незграбним "фінтом" – суперник легко скористався подарунком
Іспанський воротар Антоніо Адан обрав дивний спосіб, щоб нагадати про себе.
Страж воріт Спортінга "привіз" курйозний гол у матчі чемпіонату Португалії проти Белененсеша.
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Партнер віддав Адану не надто зручну передачу, проте той ніби приборкав м'яч. Подальші дії 33-річного іспанця змушують хапатися за голову. Антоніо хотів прибрати суперника обманним рухом і незграбно завалився на газон. Матео Кассьєрра охоче подарунком скористався – 0:2. Під завісу зустрічі Спортінг встиг відігратися, врятувавши бодай нічию.
Нагадаємо, Адан є вихованцем мадридського Реала, за який провів лише 18 матчів. Також воротар виступав за Кальярі, Бетіс і Атлетіко.
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