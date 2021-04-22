Іспанський воротар Антоніо Адан обрав дивний спосіб, щоб нагадати про себе.

Страж воріт Спортінга "привіз" курйозний гол у матчі чемпіонату Португалії проти Белененсеша.

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Партнер віддав Адану не надто зручну передачу, проте той ніби приборкав м'яч. Подальші дії 33-річного іспанця змушують хапатися за голову. Антоніо хотів прибрати суперника обманним рухом і незграбно завалився на газон. Матео Кассьєрра охоче подарунком скористався – 0:2. Під завісу зустрічі Спортінг встиг відігратися, врятувавши бодай нічию.

Нагадаємо, Адан є вихованцем мадридського Реала, за який провів лише 18 матчів. Також воротар виступав за Кальярі, Бетіс і Атлетіко.

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