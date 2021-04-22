Кубок Франції 1/4 фіналу

ПСЖ – Анже – 5:0

Голи: Ікарді, 9, 68, 90, Мансо, 23 (аг.), Неймар, 65

Ліон – Монако – 0:2

Голи: Бен-Єддер, 54, Фолланд, 61

Вилучення: Діоманд, 51

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ПСЖ не залишив жодних шансів Анже на продовження боротьби у турнірі. Господарі відвантажили супернику 5 м'ячів без відповіді. Героєм зустрічі став Мауро Ікарді, який відзначився хет-триком.

У паралельному поєдинку зустрілись французькі гранди Ліон та Монако. Попри тотальну домінацію господарів у першій половині гри, монегаски зуміли переламати хід зустрічі після перерви. Ліон залишився у меншості, чим скористались гравці Монако та двома голами вибили господарів з турніру.

Таким чином у півфіналі Кубка Франції гратимуть ПСЖ, Ліон, Монпельє та Рюмії-Вальєрес.

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