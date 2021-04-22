ПСЖ знищив Анже за путівку у півфінал Кубка Франції, Монако несподівано вибив Ліон
Відбулись останні матчі 1/4 фіналу Кубка Франції. Читайте звіт поєдинків на Футбол 24.
Кубок Франції 1/4 фіналу
ПСЖ – Анже – 5:0
Голи: Ікарді, 9, 68, 90, Мансо, 23 (аг.), Неймар, 65
Ліон – Монако – 0:2
Голи: Бен-Єддер, 54, Фолланд, 61
Вилучення: Діоманд, 51
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ПСЖ не залишив жодних шансів Анже на продовження боротьби у турнірі. Господарі відвантажили супернику 5 м'ячів без відповіді. Героєм зустрічі став Мауро Ікарді, який відзначився хет-триком.
У паралельному поєдинку зустрілись французькі гранди Ліон та Монако. Попри тотальну домінацію господарів у першій половині гри, монегаски зуміли переламати хід зустрічі після перерви. Ліон залишився у меншості, чим скористались гравці Монако та двома голами вибили господарів з турніру.
Таким чином у півфіналі Кубка Франції гратимуть ПСЖ, Ліон, Монпельє та Рюмії-Вальєрес.
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