Девушки и волки – Рома эффектно представила гостевой комлект формы
15:43 - Читати українською
Рома пригласила специальных гостей для презентации своей второй формы на сезон 2021/22.
Сам комплект получился довольно простеньким – белая основа и красно-желтые элементы на рукавах.
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Впрочем, Рома решила приложить усилия для эффектной презентации экипировки. Клуб пригласил модель, рядом с которой шагали волки (или максимально похожие собаки). На этом фоне фотографии игроков в новых футболках выглядят скромно.
Напомним, в межсезонье Рома решилась на смену тренера – Паулу Фонсека уступил место Жозе Моуринью.
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