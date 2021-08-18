Дівчата і вовки – Рома ефектно презентувала гостьовий комлект форми
15:43 - Читать на русском
Рома запросила спеціальних гостей для презентації своєї другої форми на сезон 2021/22.
Сам комплект вийшов доволі простеньким – біла основа і червоно-жовті елементи на рукавах.
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Втім, Рома вирішила докласти зусиль для ефектної презентації екіпірування. Клуб запросив модель, поряд з якою крокували вовки (або максимально схожі собаки). На цьому тлі фотографії гравців у нових футболках виглядають скромно.
Нагадаємо, в міжсезоння Рома наважилася на зміну тренера – Паулу Фонсека поступився місцем Жозе Моурінью.
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