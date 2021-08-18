Рома запросила спеціальних гостей для презентації своєї другої форми на сезон 2021/22.

Сам комплект вийшов доволі простеньким – біла основа і червоно-жовті елементи на рукавах.

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Втім, Рома вирішила докласти зусиль для ефектної презентації екіпірування. Клуб запросив модель, поряд з якою крокували вовки (або максимально схожі собаки). На цьому тлі фотографії гравців у нових футболках виглядають скромно.

Нагадаємо, в міжсезоння Рома наважилася на зміну тренера – Паулу Фонсека поступився місцем Жозе Моурінью.

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