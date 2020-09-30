Дест прибыл в Барселону – подписание контракта с каталонцами не за горами
Трансфер Сержиньо Деста з Аякса в Барселону, похоже, будет оформлен в ближайшее время.
Сержиньо Дест прилетел в Барселону для подписания контракта с "блаугранас". Игрока заметили при выходе из местного аэропорта. Похоже, о трансфере будет объявлено в ближайшее время.
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Ранее сообщалось, что Аякс получат за своего игрока 20 млн евро и еще 5 в виде бонусов, а каталонцы опередили Баварию в борьбе за футболиста.
Напомним, Дест – воспитанник академии Аякса. За основную команду дебютировал в 2019 году. В прошлом сезоне провел за амстердамцев 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. За сборную США Сержиньо провел 3 поединка. Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.
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