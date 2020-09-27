Бавария убеждена, что Аякс специально тянул время, чтобы Барселона смогла официально продать Семеду в Вулверхэмптон, после чего сделала предложение насчет Деста, сообщает Sport.es.

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Боссы мюнхенцев убеждены, что были готовы не только сделать так же предложение, как каталонцы, но и превзойти ее. Ранее сообщалось, что Аякс получит за своего игрока 20 млн евро и еще 5 в виде бонусов.

Напомним, Дест – воспитанник академии Аякса. За основную команду дебютировал в 2019 году. В прошлом сезоне провел за амстердамцев 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. За сборную США Сержиньо провел 3 поединка. Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

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