Трансфер Сержиньйо Деста з Аякса у Барселону, схоже, буде оформлений незабаром.

Сержиньйо Дест прилетів у Барселону задля підписання контракту з "блаугранас". Гравця помітили при виході з місцевого аеропорту. Схоже, про трансфер буде оголошено найближчим часом.

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Раніше повідомлялось, що Аякс отримає за свого гравця 20 млн євро та ще 5 у вигляді бонусів, а каталонці випередили Баварію у боротьбі за футболіста.

Сержиньйо Дест – вихованець академії Аякса. За основну команду дебютував у 2019 році. Минулого сезону провів за амстердамців 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 6 результативних передач. За збірну США Сержиньйо провів 3 поєдинки. Transfermarkt оцінює гравця у 18 млн євро.

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