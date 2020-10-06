"Я видел всех, в том числе Месси. Аргентинец не говорит на английском, но встреча с ним была особенной. Честно говоря, я не понял, что он мне сказал, но пока мы улыбаемся друг другу – все будет хорошо", – отметил Дест в комментарии AS.

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Отметим, что американец уже дебютировал в составе Барселоны в матче против Севильи, выйдя на замену на 75 минуте вместо Жорди Альбы.

Напомним, Барселона подписала Деста за 21 млн евро из Аякса. Американец является воспитанником академии амстердамского клуба. За основную команду дебютировал в 2019 году. В прошлом сезоне провел за Аякс 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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