"Я бачив усіх, в тому числі Мессі. Аргентинець не розмовляє англійською, але зустріч з ним була особливою. Чесно кажучи, я не зрозумів, що він мені сказав, але поки ми посміхаємося один одному – все буде добре", – зазначив Дест у коментарі AS.

Коштовний новачок Барселони Дест зганьбився на презентації – від повного фіаско врятував космічний фінт

Зазначимо, що американець вже дебютував у складі Барселони в матчі проти Севільї, вийшовши на заміну на 75 хвилині замість Жорді Альби.

Нагадаємо, Барселона підписала Деста за 21 млн євро з Аякса. Американець є вихованцем академії амстердамського клубу. За основну команду дебютував у 2019 році. Минулого сезону провів за Аякс 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 6 результативних передач.

Барселона витратила на трансфери 1 мільярд євро, але провалилась – як почалась війна всіх проти всіх