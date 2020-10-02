Американец представлен на Камп Ноу, сообщает официальный сайт клуба.

Барселона объявила о трансфере Деста – новичок получил бешеную клаусулу

Новичок "блаугранас" прибыл на пресс-конферецию вместе с президентом каталонцев Хосепом-Марией Бартомеу. В ходе общения с прессой Дест подчеркнул, что всегда восхищался игрой легенды Барсы Дани Алвеса и пообещал бегать на поле ради Месси, пока хватит кислорода. Позже защитник вышел на газон домашней арены испанского гранда.

Однако, там что-то пошло не так. Сержиньо Дест попытался выполнить финт, но невероятно провалился. К счастью, вторая попытка оказалась гораздо эффектнее с положительной точки зрения.

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