Ценный новичок Барселоны Дест опозорился на презентации – от полного фиаско спас космический финт
Официальная презентация Сержиньо Деста в испанской Барселоне превратилась в настоящую феерию благодаря техническим навыкам новичка.
Американец представлен на Камп Ноу, сообщает официальный сайт клуба.
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Новичок "блаугранас" прибыл на пресс-конферецию вместе с президентом каталонцев Хосепом-Марией Бартомеу. В ходе общения с прессой Дест подчеркнул, что всегда восхищался игрой легенды Барсы Дани Алвеса и пообещал бегать на поле ради Месси, пока хватит кислорода. Позже защитник вышел на газон домашней арены испанского гранда.
Однако, там что-то пошло не так. Сержиньо Дест попытался выполнить финт, но невероятно провалился. К счастью, вторая попытка оказалась гораздо эффектнее с положительной точки зрения.
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