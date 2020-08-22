Десна – Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ

Черниговская Десна принимает луганскую Зарю в первом туре Премьер-лиги. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.

Матч Десна – Заря начался в 17:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок можно посмотреть на "Футбол 2", в свою очередь текстовую онлайн-трансляцию матча проводит "Футбол 24".

Десна – Заря: анонс матча УПЛ

Стартовые составы команд:

Десна: Паст – Конопля, Тамм, Гитченко, Мостовой, Имереков – Огиря, Домбровский, Калитвинцев, Тотовицкий – Филиппов

Запасные: Литовка, Ермаков, Арвеладзе, Картушов, Хлёбас, Мудрик, Гуцуляк, Старенький, Будковский

Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Гречкин – Назарина, Юрченко, Кочергин, Хомченовский – Громов, Кабаев

Запасные: Мацапура, Поддубный, Рейс, Чайковский, Цыганикс, Лунёв, Янаков, Белоцерковец, Перович

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