Десна – Заря: анонс матча УПЛ

Чемпион и вице-чемпион предыдущего розыгрыша УПЛ начали новый сезон с побед. Теперь дело за бронзовым призером и четвёртой командой лиги – правда, сегодня может быть только один триумфатор. Десна и Заря закрывали свою предыдущую гонку за медалями очным матчем в последнем туре, а теперь им же откроют новую битву за бронзу. А, может, и за серебро? Что-то в это уже не верится, но сегодня это однозначно главный матч дня.

Десна вернулась в пул телеканалов Футбол, – СМИ

Межсезонье было коротким, но Десна успела потерять капитана – с Денисом Фаворовым не смогли договориться по новому контракту, а тот обиделся и перешел в Зарю. Бесплатно. Кроме того, болезненной можно назвать потерю Ореста Кузика, вернувшегося из аренды в кипрскую ПАС Яннину. Впрочем, без хороших новостей также не обошлось: аренда Максима Дегтярева в Олимпике завершена, аренда Ефима Конопли продолжена Шахтером на год, а кроме того северяне арендовали Михаила Мудрика. Александр Рябоконь заявил, что после первого тура могут появится и другие новички. Также были подписаны новые соглашения с Игорем Литовкой, Евгением Пастом и Андреем Гитченко.

За время перерыва между чемпионатами полноценные сборы организовать было трудно. Несмотря на это, Десне удалось провести два хороших спарринга – северяне переиграли Олимпик (2:0) и прибили Динамо (2:1). Голами отметились Мудрик, Филиппов, Будковский и Шевцов. Стилистически команда не изменилась, всё так же играя закрыто с быстрыми контратаками, которые непременно завершаются ударами. Иногда не хватало взаимопонимания с новичками, но это дело наживное.

Заре трудно далось межсезонье. Команда потеряла основных фулбэков – Богдан Михайличенко за 500 тысяч евро перешел в Андерлехт и уже забил там гол, а Александр Тимчик с Богданом Ледневым вернулись в Динамо. Кроме того, в ЛАСК отправился Евгений Чеберко, а с Максимом Белым прекратили сотрудничество. Луганчане могли разойтись и с Виктором Скрыпником, который, по информации инсайдеров, отправился подписывать контракт с СК Днепром-1, оставив Зарю на Александра Бабича – впрочем, всё переигралось, и Скрыпник продолжил тренировать "чёрно-белых".

Успехом для клуба стало бесплатное подписание Дениса Фаворова. Ещё одним перспективным новичком можно назвать экс-карпатовца Егора Назарину, а на замену Михайличенко приобрели сразу двух фулбэков – Максима Гречкина и Жуниора Родригеса. Кроме того, в команду пришел хавбек Денис Янаков.

Во время межсезонья Заря успела провести только два спарринга. В первом соперником выступал СК Днепр-1, который выиграл со счетом 3:2 – за Зарю забивали Кочергин и Юрченко (с пенальти). Во втором контрольном поединке луганчане благодаря голам Лунёва и Перовича переиграли Мариуполь (2:1). Очевидно, что оборона команды пока не пришла в себя, но с комбинациями и проникаюзими передачами всё более-менее нормально. Посмотрим, как будет в официальных матчах.

Кадровая ситуация

Дисквалификаций на первый тур нового сезона никто из футболистов не получил. Информации о травмированных в составе обоих коллективов также нет, однако за Зарю вряд ли сыграет Дмитрий Иванисеня – он только вчера сдал отрицательный тест на коронавирус.

Ориентировочные составы на матч Десна – Заря

Десна: Паст – Конопля, Тамм, Гитченко, Мостовой – Арвеладзе, Домбровский – Картушов, Тотовицкий, Мудрик – Филиппов

Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Гречкин – Иванисеня – Кочергин, Юрченко, Лунёв – Громов, Кабаев

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Десна в межсезонье компенсировала кадровые потери футболистами примерно того же уровня, что и в предыдущем сезоне, да и потерь этих было очень мало. Усилилась атака – это заметно как по новым именам, так и по игре (один только гол в ворота Динамо чего стоит). В целом же, северяне не изменились, а вот Заря потерпела катастрофические потери. К этому следует добавить проблемы команды Скрыпника в начале сезона – после старта предыдущего луганчане набрали форму где-то через месяц, а вот сначала выглядели очень трудно.

Всё это подводит нас к тому, что следует ставить на победу Десны. На бумаге всё сходится в пользу северян – теперь осталось реализовать преимущество на поле.

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