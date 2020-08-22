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Десна – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ

16:52 - Читать на русском
Десна – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ
Десна – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ 22 серпня 2020

Чернігівська Десна приймає луганську Зорю у першому турі Прем'єр-ліги. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.

 

Матч Десна – Зоря розпочався о 17:00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок можна переглянути на "Футбол 2", натомість текстову онлайн-трансляцію матчу проводить "Футбол 24".

Десна – Зоря: анонс матчу УПЛ

Стартові склади команд:

Десна: Паст – Конопля, Тамм, Гітченко, Мостовий, Імереков – Огіря, Домбровський, Калітвінцев, Тотовицький – Філіппов

Запасні: Литовка, Єрмаков, Арвеладзе, Картушов, Хльобас, Мудрик, Гуцуляк, Старенький, Будківський

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Гречкін – Назарина, Юрченко, Кочергін, Хомченовський – Громов, Кабаєв

Запасні: Мацапура, Піддубний, Рейс, Чайковський, Циганікс, Луньов, Янаков, Білоцерковець, Перовіч

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