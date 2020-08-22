Десна – Зоря: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Матч Десна – Зоря розпочався о 17:00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок можна переглянути на "Футбол 2", натомість текстову онлайн-трансляцію матчу проводить "Футбол 24".
Десна – Зоря: анонс матчу УПЛ
Стартові склади команд:
Десна: Паст – Конопля, Тамм, Гітченко, Мостовий, Імереков – Огіря, Домбровський, Калітвінцев, Тотовицький – Філіппов
Запасні: Литовка, Єрмаков, Арвеладзе, Картушов, Хльобас, Мудрик, Гуцуляк, Старенький, Будківський
Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Гречкін – Назарина, Юрченко, Кочергін, Хомченовський – Громов, Кабаєв
Запасні: Мацапура, Піддубний, Рейс, Чайковський, Циганікс, Луньов, Янаков, Білоцерковець, Перовіч
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