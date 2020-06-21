Десна – Заря: анонс матча УПЛ

Десна в рамках 27-го тура УПЛ принимает Зарю. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Поражение от Динамо серьезно ударило по шансам Зари на серебряные медали, хотя они остаются – разрыв составляет всего-то три очка. Правда, Десна имеет равенство по набранным баллам, поэтому победитель сегодняшней пары, вероятно, окончательно выбьет соперника из борьбы за ЛЧ, а также сделает весомую заявку на бронзу. Впереди, конечно же, ещё целых пять туров, но позволить себе проиграть ни луганчане, ни северяне сегодня не могут – ставки слишком высоки.

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Зарю после карантина лихорадит. В игровом плане заметны проблемы с завершением атак – команда умеет прессинговать, неплохо работает между линиями, хорошо катает мяч и классно контратакует, однако моментов очень мало. Александрия довольно уверенно переиграла луганчан, Колос в меньшинстве заставлял отбиваться, а показатели ожидаемых голов не дотягивали хотя бы до единицы. С Динамо получалось лучше, но не хватило кондиций – да и Виктор Скрипник не впечатлил, затянув с заменами и выбрав слишком энергозатратный стиль после дождя и тройной замены киевлян. Между тем, вокруг клуба ходят слухи то о финансовых проблемах, то о возможности ликвидации, то о распродаже футболистов за клаусулу ниже рыночной стоимости. Дыма без огня не бывает

У Десны ситуация гораздо спокойнее. Черниговцы тоже неубедительно стартовали, переиграв Колос при 0,61 xG и давлении ковалёвцев, а потом их ещё и отвозил Шахтер – впрочем, в обоих случаях команде из минимума моментов удавалось забить по два гола. В ворота Александрии в следующем туре северяне заколотили уже целых пять, сделав весомую заявку на бронзовые медали как минимум. В целом, на фоне Зари подопечные Александра Рябоконя выглядят сбалансированнее в игровом и кадровом плане; их оборона и вратарь остаются крутыми, а в контратаках Десна некоторое время хорошо действовала и с Шахтером. Словом, хозяева – фавориты.

Кадровая ситуация

У Десны традиционная идиллия с кадровой ситуацией, хотя её несколько омрачает травмированный Гуцуляк – он единственный из состава черниговцев, кто не сможет принять участие в игре.

У Зари ситуация гораздо острее: в лазарете остаётся Никита Шевченко, а из-за дисквалификаций вылетели Абу Ханна, Цвек и Леднев – причем последний получил отстранение за якобы намеренно полученную восьмую желтую карточку, которой Богдан обнулился ещё перед матчем с Динамо. Клуб протестует, но Богдана в старт это не вернет.

Ориентировочные составы на матч Десна – Заря

Десна: Паст – Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой – Домбровский, Огиря – Калитвинцев, Тотовицкий, Картушов – Филиппов

Заря: Махарадзе – Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Хомченовский Юрченко, Кочергин – Кабаев, Громов

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Луганчане в матче с Динамо показали, что ещё могут демонстрировать хороший футбол, однако даже при благоприятных условиях забить больше одного гола команде не удаётся. Кроме того, поединок с Александрией раскрыл уязвимость при контратаках, а Десна в этом аспекте лучшая среди всех претендентов на серебро – до и оборона у неё также очень сильна.

Учитывая последние три тура и опираясь на кадровую ситуацию, фаворитом пары можно назвать именно Десну. Черниговцы мало уступают Заре в интенсивности прессинга, но гораздо лучше по показателям доведённых до удара контрвыпадов, у них крепче защита и шире скамейка запасных – и они гораздо увереннее играют после рестарта (чего только погром Александрии стоит). Победить "мужиков", конечно же, будет нелегко, но сейчас для этого сложились идеальные условия.

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