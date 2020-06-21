Десна – Зоря: анонс матчу УПЛ

Десна в рамках 27-го туру УПЛ приймає Зорю. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Поразка від Динамо серйозно вдарила по шансах Зорі на срібні медалі, хоча вони залишаються – розрив становить всього-то три очки. Щоправда, Десна має рівність за набраними балами, тож переможець сьогоднішньої пари, вірогідно, остаточно виб'є суперника з боротьби за ЛЧ, а також зробить вагому заявку на бронзу. Попереду, звісно ж, ще цілих п'ять турів, але дозволити собі програти ні луганці, ні сіверяни сьогодні не можуть – ставки занадто високі.

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Зорю після карантину лихоманить. В ігровому плані помітні проблеми із завершенням атак – команда вміє пресингувати, непогано працює між лініями, гарно катає м'яч і класно контратакує, однак моментів дуже мало. Олександрія доволі впевнено переграла луганців, Колос у меншості змушував відбиватися, а показники очікуваних голів не дотягували хоча б до одиниці. З Динамо вже було краще, але не вистачило кондицій – та і Віктор Скрипник не вразив, затягнувши із замінами й обравши занадто енерговитратний стиль після дощу й потрійної заміни киян. Тим часом, навколо клубу ходять чутки про фінансові проблеми, можливість ліквідації й розпродаж футболістів за клаусулу, нижчу за ринкову вартість. Диму без вогню явно не буває.

У Десни ситуація набагато спокійніша. Чернігівці теж непереконливо стартували, перегравши Колос при 0,61 xG й тиску ковалівців, а потім їх ще й відвозив Шахтар – втім, в обох випадках команді з мінімуму моментів вдалося забити по два голи. У ворота Олександрії в наступному турі сіверяни заколошматили аж п'ять, зробивши вагому заявку на бронзові медалі як мінімум. На тлі Зорі підопічні Олександра Рябоконя виглядають збалансованіше в ігровому та кадровому плані, їхня оборона та воротар залишаються крутими, а в контратаках Десна деякий час добре діяла і з Шахтарем. Словом, господарі – фаворити.

Кадрова ситуація

У Десни традиційна ідилія з кадровою ситуацією, хоча її дещо порушує травмований Гуцуляк – він єдиний зі складу чернігівців, хто не зможе прийняти участь у грі.

В Зорі ситуація набагато гостріша: в лазареті залишається Микита Шевченко, а через дискваліфікації вилетіли Абу Ханна, Цвек і Лєднєв – причому останній отримав відсторонення за ніби-то навмисно отриману восьму жовту картку, якою Богдан обнулився ще перед матчем з Динамо. Клуб протестує, але Богдана у старт сьогодні це не поверне.

Орієнтовні склади на матч Десна – Зоря

Десна: Паст – Конопля, Гітченко, Тамм, Мостовий – Домбровський, Огіря – Калітвінцев, Тотовицький, Картушов – Філіппов

Зоря: Махарадзе – Тимчик, Вернидуб, Чеберко, Михайліченко – Іванісеня – Хомченовський Юрченко, Кочергін – Кабаєв, Громов

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Луганці в матчі з Динамо показали, що ще можуть демонструвати хороший футбол, однак навіть за сприятливих умов забити більше одного голу команді не вдається. Крім того, поєдинок з Олександрією розкрив вразливість при контратаках, а Десна в цьому аспекті найкраща серед усіх претендентів на срібло – і оборона у неї також дуже сильна.

З огляду на останні три тури й спираючись на кадрову ситуацію, фаворитом пари можна назвати саме Десну. Чернігівці мало поступаються Зорі в інтенсивності пресингу, але набагато кращі за показниками доведених до удару контрвипадів, у них міцніший захист і ширша лава запасних – і вони набагато впевненіше грають після рестарту (чого лише погром ультразакритої Олександрії вартує). Перемогти "мужиків", звісно ж, буде нелегко, але зараз для цього склалися ідеальні умови.

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