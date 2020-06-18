Скрипник – о матче с Десной: Как бы он не закончился – ни одна из команд не перестанет бороться за свои цели

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился ожиданиями от поединка 27-го тура УПЛ против черниговской Десны.

"Десна – это команда-претендент на те же места, которые хотим занять и мы. Будет очень важная игра. Но как бы матч не закончился – ни одна из команд не перестанет бороться за свои цели.

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Игра важная, но не решающая. Я так говорил и перед игрой с Динамо. С учетом того, что остается еще шесть игр, очень важно сейчас набирать очки и не проигрывать. Если смотреть в таблицу – то игра действительно очень важная. Но если бы это была последняя игра, то назвал бы ее решающей. А так впереди еще второй круг", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, после 26 туров Заря занимает в турнирной таблице четвертое место, набрав 49 очков. Столько же баллов имеет Десна, которая идет третьей. От Динамо обе команды отстают на три пункта.

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