Десна перед заключительным матчем первого круга уже не могла опуститься ниже третьей позиции, однако у северян был шанс оторваться от четвёртой Ворсклы на три очка. Мариуполь же в случае победы мог подняться в зону Лиги Европы. Поединок по просьбе северян перенесли в Киев – возможно, из-за погодных условий, хотя у клуба есть проблемы и с руководством стадиона в Чернигове.

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Игра стартовала на встречных курсах. Более агрессивно выглядела Десна, которая провела несколько конкретных атак с вбеганием в штрафную, однако в первые 20 минут ничего опаснее удара Хлёбаса выше ворот телезрители не увидели. Реальная голевая возможность случилась на 22-й, когда Стасюк решился на выстрел с дистанции – штанга спасла черниговцев. Северяне ответили попаданием в руку Чоботенко в штрафной (без пенальти) и ударом Хлёбаса на 30-й минуте – Гальчук парировал перед собой, но никого не добивании не оказалось.

В последней трети первого тайма инициатива окончательно перешла к Десне. Особенно выделялся Мудрик, который после хорошей работы на дриблинге пробивал по воротам на 34-й и 41-й минутах – один удар прошёл в руки Гальчуку, а второй отправился на трибуны. На 43-й включился Гуцуляк, который пробил головой, но получилось слишком слабо. В конце концов, на перерыв команды ушли при ничейном счёте.

Второй тайм Александр Рябоконь начал с двойной замены, выпустив Картушова и Будковского вместо Дегтярева и Мудрика. Отправка последнего на скамейку удивила, но очень быстро свежие футболисты сняли все вопросы по решению главного тренера. На 50-й минуте Будковский классной передачей вывел Хлёбаса один на один, но его финальный удар парировал Гальчук – после этого атака продолжилась заблокированным выстрелом Будковского с правого края и отскоком на дальнюю штангу. Картушов оттуда расстрелял ворота – 1:0!

Мариуполь на 53-й ответил прорывом свежего Кулакова с пасом под удар Очеретько с линии штрафной – мяч рикошетом от защитника ушёл в противоход Пасту, но прокатился рядом со штангой. Десна намёк поняла: уже на 54-й минуте Хлёбас вырывался один на один с Гальчуком (неудачно), а на 56-й Гуцуляк протащил мяч через половину поля и выкатил пас на левый край штрафной – Хлёбас оттуда расстрелял ближний угол . 2:0!

Очевидно, это сильно ударило по моральному состоянию игроков Мариуполя. После второго пропущенного гола они так и не пришли в себя, не создав ни одного момента – но и Десна особо не старалась. У черниговцев было несколько атак с перспективными кроссами, но ничего интереснее выстрела Будковского с острого угла выжать не удалось. С 80-х же минут стало понятно, что команды откровенно доигрывают. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу северян.

Таким образом, Десна набрала 23 очка и отправилась зимовать на третьей позиции в турнирной таблице. Мариуполь, имея в активе 16 зачётных баллов, остаётся девятым.

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